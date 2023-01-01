Наше автобусное подразделение Великобритании обслуживает около пятой части местных автобусных перевозок в Великобритании и является одним из крупнейших автобусных операторов с парком примерно из 6400 автобусов в Англии, Шотландии и Уэльсе. У нас есть автобусные маршруты, обслуживающие 40 крупнейших городов Великобритании, обеспечивающие отличный общественный транспорт для студентов, пассажиров, туристов и льготных путешественников.

Веб-сайт: firstbus.co.uk

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