WebCatalog
First Bus

First Bus

firstbus.co.uk

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наше автобусное подразделение Великобритании обслуживает около пятой части местных автобусных перевозок в Великобритании и является одним из крупнейших автобусных операторов с парком примерно из 6400 автобусов в Англии, Шотландии и Уэльсе. У нас есть автобусные маршруты, обслуживающие 40 крупнейших городов Великобритании, обеспечивающие отличный общественный транспорт для студентов, пассажиров, туристов и льготных путешественников.

Веб-сайт: firstbus.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением First Bus, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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