Land id™ – ранее MapRight. Land Identity™ и картографирование недвижимости стало проще — Land id™ позволяет профессионалам в сфере недвижимости и промышленности, землевладельцам и интересующимся землей находить подробные данные об участках и создавать потрясающие интерактивные карты, которыми можно делиться.

Веб-сайт: id.land

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