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Scopito

Scopito

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Веб-сайт: scopito.com

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Scopito — это облачная платформа для управления визуальными данными. Оно помогает коммунальным предприятиям и DSP хранить, анализировать и обмениваться изображениями, полученными в ходе визуальных проверок, а также обеспечивает обзор их активов и их состояния. Scopito не основан на подписке: клиенты платят фиксированную сумму за каждую проверку, хранящуюся на платформе, с возможностью предоставления скидок в зависимости от объема. Scopito поставляется в комплекте с мощными инструментами анализа изображений и умными сочетаниями клавиш для оптимизации рабочего процесса по обнаружению и устранению неисправностей. Возможна интеграция с системами SAP. Кроме того, у клиентов есть возможность передать анализ на аутсорсинг команде Scopito, которая использует для решения этой задачи алгоритмы искусственного интеллекта и экспертов в предметной области и предоставляет результаты непосредственно на платформе. Поскольку продукт основан на облаке, делиться результатами проверок для проверки или анализа очень просто. Дополнительные пользователи предоставляются бесплатно, а компании могут сами управлять уровнями доступа, а также ролями и правами прямо с платформы. Также возможно размещение Scopito локально. Для поставок Scopito имеет полностью настраиваемую функцию отчетности, которая экспортируется как в PDF, так и в CSV. Для компаний, желающих персонализировать платформу, Scopito предлагает решение для белой маркировки. Клиенты White-label могут использовать платформу по индивидуальному URL-адресу и со специализированным дизайном по своему выбору. ______ Scopito начала свою карьеру как производитель дронов под названием Danish Drones. Однако фокус команды быстро сместился, и компания Danish Drones стала Heliscope; поставщик услуг дронов, разработавший собственное программное обеспечение для управления изображениями. В 2016 году программное обеспечение стало единственным направлением деятельности, и Heliscope продала свой инспекционный бизнес и стала Scopito. Сегодня Scopito обслуживает более 7000 компаний по всему миру и имеет штаб-квартиры в Дании и США.

Категории:

Business
Drone Analytics Software

Веб-сайт: scopito.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Scopito, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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