Ziptility — единственное приложение, необходимое бригадам водоснабжения и водоотведения для поиска, ремонта и управления активами на местах. Наше интуитивно понятное приложение для картографии, управления активами и заказов на работу позволяет коммунальным предприятиям работать более эффективно.

Веб-сайт: ziptility.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ziptility, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.