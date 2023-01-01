Fergus — это интеллектуальное программное обеспечение для управления полевым обслуживанием для предприятий сферы услуг. Упростите управление заданиями и выполняйте работу лучше с помощью нашего комплексного решения.

Веб-сайт: fergus.com

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