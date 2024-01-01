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Kespry

Kespry

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Веб-сайт: kespry.com

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Kespry — ведущий поставщик автоматизированных дронов для коммерческих рынков. Kespry позволяет компаниям легко захватывать, просматривать, анализировать и обмениваться аэроданными одним нажатием кнопки.

Категории:

Business
Drone Analytics Software

Веб-сайт: kespry.com

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dronedesk.io

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