WebCatalog

IntelliBoard

IntelliBoard

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: intelliboard.net

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IntelliBoard в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

IntelliBoard — это компания в сфере образовательных технологий, предоставляющая K12, высшему образованию, корпоративным и государственным учреждениям возможность просматривать учебные данные, поступающие из разных источников, с легкостью «укажи и щелкни». IntelliBoard собирает данные из систем управления обучением, информационных систем для студентов, инструментов совместной работы, инструментов оценки, систем управления персоналом и талантами. IntelliBoard позволяет вводить и анализировать важные данные о взаимодействии каждого учебного заведения с помощью онлайн-обучения, а также предоставляет доступ к точкам данных о студентах и ​​платформе для организации общения для всех, кто участвует в успехе студентов.

Категории:

Productivity
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: intelliboard.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IntelliBoard, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Canva

Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Kittl

Kittl

kittl.com

Genially

Genially

genial.ly

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Flourish

Flourish

flourish.studio

Grow

Grow

grow.com

Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Venngage

Venngage

venngage.com

Databox

Databox

databox.com

Вам также может понравиться

Dfavo

Dfavo

dfavo.com

Mettl

Mettl

mettl.com

AssessPrep

AssessPrep

assessprep.com

HRpuls

HRpuls

hrpuls.de

GradeCam

GradeCam

gradecam.com

MeeOpp

MeeOpp

meeopp.com

Glean

Glean

glean.co

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

ebsco.com

ContactWise

ContactWise

contactwise.io

ALEKS

ALEKS

aleks.com

BravoSUITE

BravoSUITE

bravosuite.io

Sycamore Education

Sycamore Education

sycamoreeducation.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.