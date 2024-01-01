IntelliBoard — это компания в сфере образовательных технологий, предоставляющая K12, высшему образованию, корпоративным и государственным учреждениям возможность просматривать учебные данные, поступающие из разных источников, с легкостью «укажи и щелкни». IntelliBoard собирает данные из систем управления обучением, информационных систем для студентов, инструментов совместной работы, инструментов оценки, систем управления персоналом и талантами. IntelliBoard позволяет вводить и анализировать важные данные о взаимодействии каждого учебного заведения с помощью онлайн-обучения, а также предоставляет доступ к точкам данных о студентах и ​​платформе для организации общения для всех, кто участвует в успехе студентов.

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Веб-сайт: intelliboard.net

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