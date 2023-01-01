Dfavo, норвежская EdTech, уникальная платформа, расширяющая возможности международной индустрии набора студентов, предоставляя инструменты, опыт, премиальную поддержку и связывая образовательные учреждения с проверенными партнерами по набору персонала и студентами в ведущих и развивающихся странах.

Веб-сайт: dfavo.com

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