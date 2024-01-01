SYSPRO

SYSPRO

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Веб-сайт: syspro.com

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SYSPRO — ведущий мировой поставщик программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия (ERP), специализирующийся в ключевых отраслях производства и распределения. На протяжении более 40 лет команда специалистов SYSPRO продолжает удовлетворять уникальные потребности отрасли и позволяет клиентам легко адаптироваться и расти. Решение является масштабируемым и может быть развернуто в облаке, локально или в обоих случаях, а также доступно через Интернет на любом устройстве, чтобы предоставить клиентам выбор и гибкость. SYSPRO по-прежнему ориентирована на успех партнеров и клиентов. Наши развивающиеся решения соответствуют отраслевым тенденциям и позволяют использовать новейшие технологии, которые позволят партнерам и клиентам обеспечить цифровое будущее. Имея более 15 000 лицензированных компаний в более чем 60 странах на шести континентах, SYSPRO предлагает рекомендации и поддержку на каждом этапе пути в качестве доверенного консультанта.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: syspro.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SYSPRO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Odoo

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QuickBooks Workforce

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

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Deskera

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weclapp

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