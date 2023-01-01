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Everfund

Everfund

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Веб-сайт: everfund.io

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Расширение прав и возможностей разработчиков для поддержки некоммерческих организаций. Мы создаем новую экосистему инструментов для разработчиков, позволяющую создавать лучшие системы сбора средств, которые позволят некоммерческим организациям адаптироваться к цифровым технологиям, не создавая их с нуля.

Веб-сайт: everfund.io

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