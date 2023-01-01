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Retool

Retool

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: retool.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Retool — это быстрый способ создания внутренних инструментов. Перетаскивайте наши стандартные блоки и подключайте их к своим базам данных и API, чтобы мгновенно создавать собственные инструменты. Подключается к Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets и многим другим. Создано разработчиками для разработчиков. Нам доверяют стартапы и компании из списка Fortune 500. Бесплатно зарегестрироваться.

Веб-сайт: retool.com

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