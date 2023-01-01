Генератор CSS-кода для новой популярной тенденции дизайна под названием Neumorphism/Soft UI. Я надеюсь, что это поможет дизайнерам и разработчикам поэкспериментировать с ним и, возможно, адаптировать его.

Веб-сайт: neumorphism.io

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