Новая модель, обученная понимать и кодировать дизайн пользовательского интерфейса, как люди. Подсказывайте ему свои файлы дизайна, чтобы получить высококачественный код пользовательского интерфейса одним щелчком мыши для каждого компонента.

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