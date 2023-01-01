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Ggiv

Ggiv

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Веб-сайт: qgiv.com

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Универсальная платформа по сбору средств для некоммерческих организаций. Соберите больше денег и привлеките новых сторонников с помощью платформы по сбору средств, созданной для сборщиков средств. Qgiv существует, чтобы помочь некоммерческим организациям собрать больше денег с помощью комплексного набора инструментов для сбора средств, включающего настраиваемые формы пожертвований, регистрацию на мероприятиях, одноранговый сбор средств, отправку текстовых сообщений с исходящими сообщениями и аукционы. Мы считаем, что выдающиеся цели заслуживают выдающегося программного обеспечения, разработанного с учетом ваших уникальных потребностей. Неограниченное количество пользователей с неограниченным доступом к инструментам и поддержке, отсутствие долгосрочных контрактов (и никаких скрытых комиссий!), а также интеграция с ведущими инструментами CRM и электронной почты позволяют некоммерческим организациям легко экспериментировать с новыми технологиями и развивать свои цифровые программы по сбору средств. Мы стремимся помочь некоммерческим организациям привлечь больше средств, предвидя и решая их потребности и проблемы посредством разработки под руководством клиентов и пристального внимания к лучшим практикам отрасли. В настоящее время из нашей штаб-квартиры в Лейкленде, штат Флорида, мы обслуживаем более 5000 организаций в США и Канаде. Мы гордимся тем, что тесно сотрудничаем с некоммерческими организациями, и существуем для того, чтобы помогать им добиться успеха, праздновать их победы и предлагать индивидуальное обслуживание клиентов.

Веб-сайт: qgiv.com

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