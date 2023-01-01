Impactive (ранее Outvote), цифровой организационный центр для прогрессивных кампаний и инициатив. Организуйте волонтеров, общайтесь со сторонниками, собирайте деньги, голосуйте и многое другое: Impactive — это ваш универсальный центр цифровой организации.

Веб-сайт: impactive.io

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