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Ubie

Ubie

ubiehealth.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Уби | Проверка симптомов и поиск причин с помощью ИИ. Ответьте на вопросы о своих симптомах, чтобы бесплатно узнать возможные причины, типы, тяжесть и способы лечения с помощью ИИ. Разработано врачами

Веб-сайт: ubiehealth.com

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