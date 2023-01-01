QuizWhizzer — это идеальный классный инструмент для создания веселых игровых викторин! Загрузите фоновое изображение и добавьте места для перемещения игроков, чтобы создать уникальное игровое поле для вашей викторины. Затем наблюдайте, как аватары учеников перемещаются по доске в режиме реального времени, пока они отвечают на вопросы!

Веб-сайт: quizwhizzer.com

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