Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.

Категории :

Веб-сайт: storiad.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Storiad, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.