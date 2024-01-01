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Storiad

Storiad

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: storiad.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.

Категории:

Books & Reference
Программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц

Веб-сайт: storiad.com

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Альтернативы

Meltwater

Meltwater

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Cision

Cision

cision.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Telum Media

Telum Media

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Feathr

feathr.co

Wyng

Wyng

wyng.com

Allocadia

Allocadia

allocadia.com

Alyce

Alyce

alyce.com

Practina

Practina

practina.com

Sideqik

Sideqik

sideqik.com

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