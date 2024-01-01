Программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц служит жизненно важным инструментом в сфере связей с общественностью, помогая компаниям выявлять и взаимодействовать с традиционными представителями СМИ, влиятельными лицами в социальных сетях и блоггерами, которые обладают влиянием в своих соответствующих отраслях. Основная цель такого программного обеспечения — облегчить идентификацию и связь с людьми, чья аудитория соответствует интересам продуктов или сообщений компании. Это программное обеспечение предоставляет компаниям либо тщательно подобранную базу данных соответствующих влиятельных лиц, либо инструменты, позволяющие выявить выдающиеся голоса в конкретных областях знаний. Используя эту технологию, компании могут выявить экспертов рынка, готовых расширить свой контент или создать новый контент, соответствующий их бренду. Более того, программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц дополняет инструменты медиа-мониторинга, предлагая понимание того, как профессионалы СМИ воспринимают присутствие бренда. Он имеет общие черты с программным обеспечением для распространения пресс-релизов, которое облегчает прямое распространение пресс-релизов среди представителей средств массовой информации и соответствующих онлайн-платформ.
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Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Critical Mention
criticalmention.com
Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.
Cision
cision.com
Cision Ltd. — компания по связям с общественностью и поставщик программного обеспечения и услуг для средств массовой информации. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс; с клиентами по всему миру. Компания стала публичной в результате обра...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
Prezly
prezly.com
Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
Sourcery
sourcery.ai
Привлекайте больше клиентов. Зарабатывайте качественные обратные ссылки. Перестаньте задаваться вопросом, как получить бесплатную рекламу. Наше программное обеспечение поможет вам самостоятельно зарабатывать качественные обратные ссылки. Так просто, это похоже на волшебство. » Повысить узнаваемость ...
JustReachOut
justreachout.io
Программное обеспечение и рекомендации по связям с общественностью, которые помогут вам получить информацию, необходимую для развития вашего бизнеса. Обратитесь к вам, зная, что журналист хорошо подходит для вашей истории. Наше программное обеспечение позволяет вам находить наиболее актуальных журна...
Muck Rack
muckrack.com
Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.
Storiad
storiad.com
Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.
IGLeads.io
igleads.io
Откройте для себя новые возможности для бизнеса и обращайтесь к каждому покупателю на планете, используя общедоступную базу данных Google. Ориентируйтесь на потенциальных клиентов, используя хэштеги и ключевые слова, и заключайте больше сделок.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду Алекса Норткотта, состоящую из опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли, с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам н...
Heepsy
heepsy.com
Найдите влиятельных лиц за считанные секунды. Мгновенный доступ к влиятельным лицам Instagram, Youtube, Tiktok и Twitch по местоположению и категориям. Проанализируйте их аудиторию и свяжитесь с ними.
Postaga
postaga.com
Привлекайте больше потенциальных клиентов, стройте отношения и получайте обратные ссылки с помощью эффективной, простой и холодной электронной почты и платформы для продаж.
Telum Media
telummedia.com
Telum Media — это комплексная платформа для контактов со СМИ, которая создает связи между PR и медиаиндустрией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
The Shelf
theshelf.com
The Shelf — это сайт, который помогает блоггерам-фрилансерам и влиятельным лицам в социальных сетях связаться с брендами, желающими сотрудничать.
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io — это программное обеспечение для связей с общественностью (PR), управляемое сообществом. Мы объединяем журналистов, предприятия малого и среднего бизнеса и стартапы для прямого общения и сотрудничества. Он предоставляет малому бизнесу самостоятельное решение, позволяющее ускорить их п...
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker — это база данных подкастов для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Мы помогаем нашим пользователям ориентироваться в мире «новых медиа» и предоставляем инструменты, которые помогут им бронировать подкасты в качестве гостя.
OnePitch
onepitch.co
Избавьтесь от догадок в своей медиа-стратегии. Технология сопоставления OnePitch предоставляет точный список СМИ для каждого предложения, что упрощает вашей команде стимулирование интереса, обеспечение мест размещения и повышение узнаваемости бренда. Доставляйте результаты быстрее с OnePitch.
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Имея более 130 миллионов профилей в нашей базе данных с веб-сайтов Instagram, TikTok, YouTube и Blogger, NinjaOutreach — это ведущее программное обеспечение для блоггеров и влиятельных маркетинговых агентств для онлайн-брендов, цифровых маркетологов и малого бизнеса, заинтересованных в расширении св...
Wizikey
wizikey.com
Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — это универсальная PR-платформа, которая помогает предпринимателям, специалистам по связям с общественностью и маркетологам искать соответствующие контакты в средствах массовой информации (журналистов, редакторов, блоггеров, влиятельных лиц и т. д.), создавать списки СМИ, рассылать персона...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...
Newswire
newswire.com
Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую комплексную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от...
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger от Sprout Social произвел революцию в индустрии маркетинга в социальных сетях для некоторых крупнейших сегодня брендов и агентств, включая Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline и Dolce & Gabbana. Платформа социального интеллекта, основанная на...
PressRush
pressrush.com
Усильте свои PR-кампании с помощью PressRush База данных контактов СМИ, списки СМИ и поиск журналистов для связей с общественностью
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Откройте для себя влияние онлайн-пиара! Следите за тем, что говорят о вашем бренде, создавайте свою историю, идентифицируйте и привлекайте свою аудиторию, а также анализируйте результаты.