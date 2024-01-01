Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношениями со СМИ и кампаниями, отслеживать освещение и долю голоса своего бренда, а также легко измерять влияние на бизнес от заработанных усилий СМИ. У Propel более 150 клиентов, включая Real Chemistry, Textron, Insurify и другие ведущие бренды и агентства. Компания Propel, созданная в 2019 году, имеет штаб-квартиру в Тель-Авиве, а ее команды базируются в Нью-Йорке, Лондоне и Майами. На сегодняшний день Propel привлекла 6 миллионов долларов венчурного финансирования и является самой быстрорастущей PR-технологией в мире. Для получения дополнительной информации посетите www.propelmypr.com.

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Веб-сайт: propelmypr.com

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