WebCatalog

Propel PRM

Propel PRM

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: propelmypr.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Propel PRM в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношениями со СМИ и кампаниями, отслеживать освещение и долю голоса своего бренда, а также легко измерять влияние на бизнес от заработанных усилий СМИ. У Propel более 150 клиентов, включая Real Chemistry, Textron, Insurify и другие ведущие бренды и агентства. Компания Propel, созданная в 2019 году, имеет штаб-квартиру в Тель-Авиве, а ее команды базируются в Нью-Йорке, Лондоне и Майами. На сегодняшний день Propel привлекла 6 миллионов долларов венчурного финансирования и является самой быстрорастущей PR-технологией в мире. Для получения дополнительной информации посетите www.propelmypr.com.

Категории:

Business
Media and Influencer Targeting Software
Media Monitoring Software

Веб-сайт: propelmypr.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Propel PRM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Feedly

Feedly

feedly.com

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Awario

Awario

awario.com

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Brand24

Brand24

brand24.com

Mention

Mention

mention.com

Cision

Cision

cision.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.