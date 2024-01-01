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Anewstip

Anewstip

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: anewstip.com

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Anewstip — это универсальная PR-платформа, которая помогает предпринимателям, специалистам по связям с общественностью и маркетологам искать соответствующие контакты в средствах массовой информации (журналистов, редакторов, блоггеров, влиятельных лиц и т. д.), создавать списки СМИ, рассылать персонализированные презентации или массовые пресс-релизы, а также осуществлять онлайн-мониторинг и упоминает в Твиттере. 1) электронные адреса и номера телефонов 1 миллиона журналистов, редакторов, блоггеров и средств массовой информации. 2) искать релевантные контакты в СМИ по их твитам. 3) поиск соответствующих контактов в СМИ на основе их статей. 4) создавать списки СМИ. 5) рассылайте персонализированные презентации и массовые пресс-релизы, а также отслеживайте открытия и клики. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию здесь: https://anewstip.com/

Категории:

Productivity
Media and Influencer Targeting Software
Media Monitoring Software

Веб-сайт: anewstip.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Anewstip, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Feedly

Feedly

feedly.com

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Ahrefs

Ahrefs

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Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

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Awario

Awario

awario.com

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Brand24

Brand24

brand24.com

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agilitypr.com

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criticalmention.com

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