Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

iPR Software — это комплексное программное решение для PR и маркетинга, которое публикует, размещает и распространяет новости и медиа-контент на корпоративных веб-сайтах, в социальных сетях, новостных лентах, поисковых системах и средствах массовой информации.

Веб-сайт: iprsoftware.com

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