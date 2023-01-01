WebCatalog
CENTPAGE

CENTPAGE

centpage.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CENTPAGE в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

CENTPAGE — это универсальная настраиваемая домашняя страница. Соберите все популярные веб-сайты и поисковые системы на одной странице. Легко организовывайте закладки. Лучшая стартовая страница в Интернете.

Веб-сайт: centpage.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CENTPAGE, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Kadaza

Kadaza

kadaza.com

Symbaloo

Symbaloo

symbaloo.com

Whoogle

Whoogle

github.com

FloatChecker

FloatChecker

floatchecker.com

Hypershoot

Hypershoot

hypershoot.com

Guru.com

Guru.com

guru.com

Searchable.ai

Searchable.ai

app.searchable.cloud

Digg

Digg

digg.com

lxi.ai

lxi.ai

lxi.ai

PowerNotes

PowerNotes

powernotes.com

My Yahoo

My Yahoo

my.yahoo.com

WebBites

WebBites

webbites.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности