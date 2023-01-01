Получайте результаты поиска Google, но без рекламы, JavaScript, ссылок AMP, файлов cookie или отслеживания IP-адресов. Легко развертывается одним щелчком мыши как приложение Docker и настраивается с помощью одного файла конфигурации. Быстро и просто внедрить в качестве основной замены поисковой системы как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Веб-сайт: github.com

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