Mojeek — это поисковая система в Интернете, которая предоставляет объективные, быстрые и релевантные результаты поиска в сочетании с политикой конфиденциальности, запрещающей отслеживание.

Веб-сайт: mojeek.com

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