Akooda Enterprise Search unlocks insights with Generative AI search for the whole enterprise. The new AI-powered search and analytics engine goes beyond delivering results, offering context, analysis, and a deep comprehension of your organization. Tailored to effortlessly handle a variety of data types, formats, and sources, Akooda Enterprise Search provides answers that are both relevant and contextually fitting.

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