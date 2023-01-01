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Google Scholar

Google Scholar

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Google Scholar — это свободно доступная поисковая система в Интернете, которая индексирует полный текст или метаданные научной литературы по множеству издательских форматов и дисциплин. Google Scholar предоставляет простой способ широкого поиска научной литературы. Поиск по широкому спектру дисциплин и источников: статьи, диссертации, книги, рефераты и судебные решения.

Веб-сайт: google.com

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