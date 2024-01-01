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Альтернативы - Anewstip

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...

Awario

Awario

awario.com

Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. — компания по связям с общественностью и поставщик программного обеспечения и услуг для средств массовой информации. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс; с клиентами по всему миру. Компания стала публичной в результате обра...

Mention

Mention

mention.com

Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Веб-данные без парсинга веб-страниц. Запрашивайте триллион фрагментов связанного контента в Интернете или извлекайте их по требованию с помощью Diffbot.

Contify

Contify

contify.com

Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и ​​отраслевых сегментах.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.

Storiad

Storiad

storiad.com

Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.

RadioKing

RadioKing

radioking.com

RadioKing — это платформа номер один для создания и трансляции собственной онлайн-радиостанции. Это решение также предлагает готовые услуги по поддержке радиостанций в их цифровом развитии (веб-сайт, мобильное приложение, подключенная колонка, ТВ и авто). Сегодня они принимают более 3000 радиостанци...

Signal AI

Signal AI

signal-ai.com

В море бесконечных данных Signal AI обеспечивает ясность для уверенных и обоснованных решений. Ежедневно на платформу Signal AI загружается более 5 миллионов статей на 226 рынках на 75 языках для получения информации для принятия решений. • Расширьте возможности своей PR-стратегии. Улучшите свои ком...

Sourcery

Sourcery

sourcery.ai

Привлекайте больше клиентов. Зарабатывайте качественные обратные ссылки. Перестаньте задаваться вопросом, как получить бесплатную рекламу. Наше программное обеспечение поможет вам самостоятельно зарабатывать качественные обратные ссылки. Так просто, это похоже на волшебство. » Повысить узнаваемость ...

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

Программное обеспечение и рекомендации по связям с общественностью, которые помогут вам получить информацию, необходимую для развития вашего бизнеса. Обратитесь к вам, зная, что журналист хорошо подходит для вашей истории. Наше программное обеспечение позволяет вам находить наиболее актуальных журна...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

Поймите, как публика взаимодействует с той или иной темой. Анализируйте и сообщайте о данных взаимодействия с общественностью за более чем 7 лет в Интернете и социальных сетях.

NewsWhip Spike

NewsWhip Spike

newswhip.com

Мониторинг СМИ в режиме реального времени для команд связи. Объедините потоки веб-контента и контента из социальных сетей в режиме реального времени с данными об активности общественности, чтобы определить и спрогнозировать наиболее важный контент.

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.

Uptime

Uptime

uptime.com

Попробуй бесплатно. Проверьте время безотказной работы с помощью наших отмеченных наградами инструментов мониторинга веб-сайтов и мгновенно получайте уведомления.

Spica Media

Spica Media

spica.media

Мы предоставляем вам комплексный мониторинг СМИ в социальных сетях, газетах, журналах, телевидении, радио и онлайн-новостях, а также ценную аналитику и отчеты, которые помогут вам повысить эффективность вашей деятельности.

Nikkei ScoutAsia

Nikkei ScoutAsia

scout.asia

ScoutAsia — это служба корпоративных данных и новостей, поддерживаемая Financial Times Group и Nikkei Inc. Подписка на ScoutAsia предоставляет самые свежие данные, новости и контекст о более чем 800 000 компаний в более чем 20 странах Восточной Азии, Южной Азии и Южной Азии. Азия и АСЕАН. Его базы д...

Realytics

Realytics

realytics.io

Realytics измеряет и усиливает цифровую эффективность телевизионных кампаний с помощью своих аналитических решений и программного телевидения.

Newsmeter

Newsmeter

newsmeter.com

Newsmeter — это глобальный онлайн-сервис отслеживания новостей. Он обеспечивает надежный онлайн-мониторинг новостных СМИ SaaS с использованием отмеченной наградами технологии. Наша платформа постоянно отслеживает глобальные источники новостей по всему миру. На сегодняшний день мы собрали более 510 м...

Mediaboard

Mediaboard

mediaboard.com

Mediaboard была основана в 2015 году с целью предоставить миру PR современный инструмент для анализа данных и медиа-аналитики. Приложение предлагает мониторинг СМИ, подробный анализ, информационные панели и отчеты, а также богатый медиа-архив, который позволяет легко находить старые статьи. В дополн...

Fullintel

Fullintel

fullintel.com

Fullintel предлагает уникальное сочетание талантов, инструментов и технологий для специалистов по связям с общественностью и коммуникациям, которым требуется профессиональное программное обеспечение и услуги для мониторинга и анализа СМИ. Ведущие бренды, такие как Johnson & Johnson, Intuit, Bell Tex...

Syften

Syften

syften.com

Улучшенная фильтрация социальных новостей. Благодаря отсутствию искусственно низких ограничений (в вашем распоряжении 100 фильтров), оповещениям практически в реальном времени (в большинстве случаев менее одной минуты) и поддержке Slack ваша команда контент-маркетинга получит преимущество, необходим...

Grabien

Grabien

grabien.com

Новостные ролики высочайшего качества по самой низкой цене в отрасли. Grabien предлагает полный набор инструментов для ведущих и продюсеров (телевидение, радио, подкасты), корпораций, PR-фирм и представителей средств массовой информации, а также просто заядлых новостных наркоманов. Где бы вы ни нахо...

Newslit

Newslit

newslit.co

Newslit — это инструмент нового поколения для мониторинга и исследования новостей для специалистов по связям с общественностью, инвесторов, исследователей, маркетологов, продавцов, юристов и владельцев бизнеса. Мы постоянно отслеживаем наиболее полный набор важных источников новостей и интегрируем с...

Factal

Factal

factal.com

Factal предоставляет компаниям необходимые факты в режиме реального времени для защиты людей, предотвращения сбоев и автоматизации в случае непредвиденных обстоятельств. Factal сочетает в себе молниеносное обнаружение и надежную проверку в единой платформе, опережая другие источники последних новост...

TechNews

TechNews

technews.io

TechNews дает ИТ-компаниям более глубокое понимание того, что происходит в таких сложных категориях, как искусственный интеллект, кибербезопасность, облачная инфраструктура и т. д.

EzyInsights

EzyInsights

ezyinsights.com

EzyInsights — это самое быстрое решение для сбора новостей, обнаружения контента и мониторинга СМИ для редакций и журналистов. Нас используют тысячи журналистов, которые используют его каждый день, чтобы быть в курсе того, каким контентом пользуется мир в режиме реального времени. В среднем новые кл...

Metro Monitor

Metro Monitor

metromonitor.com

Metro Monitor отслеживает все средства массовой информации для специалистов по связям с общественностью и корпоративных коммуникаций, позволяя вам получить доступ к собственным базам данных мониторинга новостей и инновационным службам вырезок телевизионных новостей и анализа СМИ.

SnapStream

SnapStream

snapstream.com

SnapStream — это мощный облачный продукт для обрезки видео, который записывает и расшифровывает живое видео, а также позволяет легко создавать и делиться важными моментами. С помощью Snapstream вы можете: - Записывать и расшифровывать любой видеоисточник, прямую трансляцию, телеканал или прямую тран...

Webz.io

Webz.io

webz.io

Webz.io — ведущий поставщик машинно-определяемых веб-данных. Он преобразует огромный пул веб-данных из открытой и темной сети в структурированные потоки веб-данных, готовые к использованию машинами. Используя данные Webz.io, предприятия, разработчики и аналитики теперь могут раскрыть весь потенциал ...

Brand Analytics

Brand Analytics

brandanalytics.ru

Brand Analytics — это система мониторинга и анализа социальных сетей. - Сбор данных из всех источников, а именно социальных сетей, видеохостингов, картографических сервисов, общедоступных каналов и чатов мессенджеров, обзорных сайтов, форумов, блогов, торговых площадок, интернет-СМИ, газет, журналов...

Truescope

Truescope

truescope.com

Truescope — самый быстрорастущий сервис мониторинга и измерения средств массовой информации. Truescope предоставляет в режиме реального времени информацию о СМИ и бизнес-аналитику для организаций по всему миру. Его миссия — использовать более качественный контент, более чистые данные и новейшие техн...

News Exposure

News Exposure

newsexposure.com

News Exposure обеспечивает надежный и всесторонний мониторинг теле- и радиовещания, интернет-мониторинг, мониторинг LexisNexis/Print, разведку средств массовой информации и PR-анализ. Мы также предлагаем решение для базы данных контактов СМИ. News Exposure создала эксклюзивную нишу в отрасли, поддер...

Determ

Determ

determ.com

Determ, ранее Mediatoolkit, представляет собой решение для онлайн-мониторинга СМИ на базе искусственного интеллекта. Это помогает принимать более обоснованные бизнес-решения на основе информации о потребителях, конкурентах и ​​рынке в режиме реального времени. Determ отслеживает ключевые слова или ф...

Managr

Managr

managr.ai

Managr — это искусственный помощник для маркетинговых и PR-команд. Он оптимизирует исследования и идеи, создание контента и презентацию в СМИ. Попробуйте Манагр бесплатно! managr.ai/цены

Mentionlytics

Mentionlytics

mentionlytics.com

Mentionlytics — это универсальная интеллектуальная платформа для мониторинга социальных сетей. Он позволяет вам отслеживать упоминания вашего бренда, вашего продукта или ваших конкурентов во всей сети (новостные сайты, форумы, блоги и ЛЮБОЙ другой веб-сайт) и во многих социальных сетях, таких как Ti...

Telum Media

Telum Media

telummedia.com

Telum Media — это комплексная платформа для контактов со СМИ, которая создает связи между PR и медиаиндустрией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

IGLeads.io

IGLeads.io

igleads.io

Откройте для себя новые возможности для бизнеса и обращайтесь к каждому покупателю на планете, используя общедоступную базу данных Google. Ориентируйтесь на потенциальных клиентов, используя хэштеги и ключевые слова, и заключайте больше сделок.

The Shelf

The Shelf

theshelf.com

The Shelf — это сайт, который помогает блоггерам-фрилансерам и влиятельным лицам в социальных сетях связаться с брендами, желающими сотрудничать.

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду Алекса Норткотта, состоящую из опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли, с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам н...

PressPitch.io

PressPitch.io

presspitch.io

PressPitch.io — это программное обеспечение для связей с общественностью (PR), управляемое сообществом. Мы объединяем журналистов, предприятия малого и среднего бизнеса и стартапы для прямого общения и сотрудничества. Он предоставляет малому бизнесу самостоятельное решение, позволяющее ускорить их п...

PodSeeker

PodSeeker

podseeker.co

Podseeker — это база данных подкастов для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Мы помогаем нашим пользователям ориентироваться в мире «новых медиа» и предоставляем инструменты, которые помогут им бронировать подкасты в качестве гостя.

OnePitch

OnePitch

onepitch.co

Избавьтесь от догадок в своей медиа-стратегии. Технология сопоставления OnePitch предоставляет точный список СМИ для каждого предложения, что упрощает вашей команде стимулирование интереса, обеспечение мест размещения и повышение узнаваемости бренда. Доставляйте результаты быстрее с OnePitch.

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