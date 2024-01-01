Faselis Growth предоставляет малому бизнесу простой способ быстрой отправки пресс-релизов непосредственно в национальные и местные средства массовой информации. В отличие от многих других сервисов в этой категории, Faselis Growth предлагает легко обнаруживаемые сегментированные списки СМИ, шаблон пресс-релиза, который так же просто заполнять, как и редактировать, а также отчеты о доставке релизов в режиме реального времени. И все это по цене, которая на 70% ниже, чем у конкурентов.

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