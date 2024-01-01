WebCatalog

iCrowdNewswire

iCrowdNewswire

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: icrowdnewswire.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для iCrowdNewswire в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

iCrowdNewswire была основана в 2015 году командой бывших топ-менеджеров Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones и других ведущих финансовых и корпоративных новостных организаций. Ежедневно публикуются и распространяются тысячи пресс-релизов, поэтому конкуренция находится на рекордно высоком уровне. iCrowdNewswire отличается от конкурентов, расширяя традиционные услуги выпуска, добавляя премиальные и нишевые функции распространения с новейшими технологиями искусственного интеллекта, географический и демографический таргетинг, переводы на основе искусственного интеллекта, контролируемую рассылку по электронной почте, доставку в базы данных премиум-класса и дополнительное распространение через голосовых цифровых помощников, таких как Amazon Alexa позволяет напрямую обращаться к вашей аудитории, мгновенно повышать узнаваемость вашего бренда и повышать конверсию. Благодаря нашим инновационным и простым в использовании продуктам вы сможете расширить охват вашего пресс-релиза. ReleaseLive от iCrowdNewswire совершает революцию в традиционном распространении пресс-релизов, объединяя распространение с помощью рекламы на базе Google, Taboola, Facebook, Instagram и LinkedIn, чтобы повысить эффективность вашего выпуска. iCrowd эффективно продвигает ваш релиз, сочетая платное распространение в социальных сетях и цифровых сетях, чтобы поднять ваш релиз на новую высоту и обеспечить целевую рентабельность инвестиций с реальной аналитикой вашей кампании, предоставляющей действенные отчеты.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для распространения пресс-релизов

Веб-сайт: icrowdnewswire.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением iCrowdNewswire, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

Legit.ng

Legit.ng

legit.ng

JournoLink

JournoLink

journolink.com

Software Connect

Software Connect

softwareconnect.com

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

PR Fire

PR Fire

prfire.com

ClickPress

ClickPress

click.press

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.