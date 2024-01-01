iCrowdNewswire была основана в 2015 году командой бывших топ-менеджеров Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones и других ведущих финансовых и корпоративных новостных организаций. Ежедневно публикуются и распространяются тысячи пресс-релизов, поэтому конкуренция находится на рекордно высоком уровне. iCrowdNewswire отличается от конкурентов, расширяя традиционные услуги выпуска, добавляя премиальные и нишевые функции распространения с новейшими технологиями искусственного интеллекта, географический и демографический таргетинг, переводы на основе искусственного интеллекта, контролируемую рассылку по электронной почте, доставку в базы данных премиум-класса и дополнительное распространение через голосовых цифровых помощников, таких как Amazon Alexa позволяет напрямую обращаться к вашей аудитории, мгновенно повышать узнаваемость вашего бренда и повышать конверсию. Благодаря нашим инновационным и простым в использовании продуктам вы сможете расширить охват вашего пресс-релиза. ReleaseLive от iCrowdNewswire совершает революцию в традиционном распространении пресс-релизов, объединяя распространение с помощью рекламы на базе Google, Taboola, Facebook, Instagram и LinkedIn, чтобы повысить эффективность вашего выпуска. iCrowd эффективно продвигает ваш релиз, сочетая платное распространение в социальных сетях и цифровых сетях, чтобы поднять ваш релиз на новую высоту и обеспечить целевую рентабельность инвестиций с реальной аналитикой вашей кампании, предоставляющей действенные отчеты.

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