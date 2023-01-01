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Disroot Pads

Disroot Pads

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: disroot.org

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Disroot Pads в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Совместно создавайте и редактируйте документы в режиме реального времени прямо в веб-браузере. Пэды Disroot питаются от Etherpad. Блокнот — это онлайн-текст, который вы можете совместно редактировать в режиме реального времени прямо в веб-браузере. Все изменения мгновенно отражаются на всех экранах. Пишите статьи, пресс-релизы, списки дел и т. д. вместе с друзьями, сокурсниками или коллегами.

Веб-сайт: disroot.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Disroot Pads, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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