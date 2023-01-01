Disroot Pads

Совместно создавайте и редактируйте документы в режиме реального времени прямо в веб-браузере. Пэды Disroot питаются от Etherpad. Блокнот — это онлайн-текст, который вы можете совместно редактировать в режиме реального времени прямо в веб-браузере. Все изменения мгновенно отражаются на всех экранах. Пишите статьи, пресс-релизы, списки дел и т. д. вместе с друзьями, сокурсниками или коллегами.

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