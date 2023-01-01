Приложение для записных книжек с открытым исходным кодом и поддержкой шифрования, предназначенное для хранения списков дел, написания, редактирования, импорта и экспорта заметок.

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