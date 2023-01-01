RallyUp — это бесплатная интерактивная платформа для сбора средств, которая позволяет организациям любого размера с легкостью создавать проекты по сбору средств профессионального уровня. Гибкие, настраиваемые решения призваны помочь некоммерческим организациям привлекать существующих доноров, нанимать новых доноров и собирать больше денег. С помощью RallyUp организации могут создавать отдельные или множественные мероприятия по сбору средств, которые включают в себя: · Мероприятия (полностью виртуальные, полностью личные или гибридные) · Розыгрыши · Аукционы · A-thons · Тотализаторы · Продажи · Краудфандинг Включает ли опыт одно действие типа или более, прямая трансляция и одноранговая функциональность могут быть добавлены к любому опыту бесплатно. Без абонентской платы или заблокированных функций, а также без необходимости предоставления информации о кредитной карте вы можете рассчитывать на то, что заберете домой больше того, что заработаете, используя RallyUp.

Веб-сайт: rallyup.com

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