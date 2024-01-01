Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Программное обеспечение для управления донорами, которое некоммерческие организации действительно любят использовать. Bloomerang помогает некоммерческим организациям улучшить качество пожертвований, чтобы они могли собрать больше средств и добиться долгосрочных перемен.

Веб-сайт: bloomerang.co

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