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Event.Gives

Event.Gives

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: event.gives

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Программное обеспечение для мероприятий по сбору средств, которое понравится вашим участникам. Продавайте билеты, управляйте участием участников и донорами, собирайте пожертвования и многое другое с помощью Event.Gives. Создано командой, фанатично настроенной на успех вашего мероприятия.

Веб-сайт: event.gives

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