Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Программное обеспечение для мероприятий по сбору средств, которое понравится вашим участникам. Продавайте билеты, управляйте участием участников и донорами, собирайте пожертвования и многое другое с помощью Event.Gives. Создано командой, фанатично настроенной на успех вашего мероприятия.

Веб-сайт: event.gives

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