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Handbid

Handbid

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Веб-сайт: handbid.com

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Платформа для сбора средств Handbid поддерживает онлайн-аукционы, мобильные торги, одноранговые сборы средств, краудфандинг и отправку текстовых сообщений для пожертвований. Handbid включает в себя интегрированную продажу билетов, регистрацию, прямую трансляцию, мобильные ставки, пожертвования, автоматические платежи и оформление заказа. Менеджеры мероприятий могут легко настраивать мероприятия и управлять ими с помощью простого в использовании серверного менеджера. Если вы хотите провести личное, гибридное или виртуальное мероприятие по сбору средств, Handbid поможет вам!

Веб-сайт: handbid.com

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