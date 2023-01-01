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Swell Fundraising

Swell Fundraising

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Веб-сайт: swellfundraising.com

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Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческих организаций, он имеет элегантный процесс оформления купленных, а также бесплатных/бесплатных/застольных гостевых билетов. Одноранговые онлайн-кампании и страницы пожертвований легко запускаются и сочетаются с нашей функцией «текст для пожертвования». Использование Swell увеличивает доход от мероприятий, экономит время, предоставляет виртуальный план резервного копирования и позволяет некоммерческим организациям эффективно привлекать новых доноров. Мы стремимся к некоммерческим организациям, и наша служба поддержки клиентов отражает эту приверженность.

Категории:

Business
Event Registration and Ticketing Software

Веб-сайт: swellfundraising.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Swell Fundraising, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Evite

Evite

evite.com

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