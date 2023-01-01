Swell Fundraising

Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческих организаций, он имеет элегантный процесс оформления купленных, а также бесплатных/бесплатных/застольных гостевых билетов. Одноранговые онлайн-кампании и страницы пожертвований легко запускаются и сочетаются с нашей функцией «текст для пожертвования». Использование Swell увеличивает доход от мероприятий, экономит время, предоставляет виртуальный план резервного копирования и позволяет некоммерческим организациям эффективно привлекать новых доноров. Мы стремимся к некоммерческим организациям, и наша служба поддержки клиентов отражает эту приверженность.

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Веб-сайт: swellfundraising.com

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