ЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ СРЕДСТВ. - Комплекс услуг по сбору средств на личных мероприятиях и в Интернете, которые, как доказано, позволяют собрать до 50% больше средств для вашей некоммерческой организации. Миссия Givergy — помочь организациям собрать больше средств и изменить благотворительную деятельность во всем мире. Как сертифицированная корпорация B с отмеченной наградами платформой по сбору средств, Givergy предлагает ряд передовых решений по сбору средств и экспертные консультации. Осуществляя свою деятельность в Северной Америке, Великобритании и Европе, Австралии и Гонконге, Givergy поддержала более 3000 некоммерческих и благотворительных организаций, помогая им собрать более 1,1 миллиарда долларов США по всему миру, помогая некоторым из крупнейших имен в индустрии сбора средств. Платформа сбора средств Givergy охватывает все аспекты сбора средств независимо от размера организации.

Веб-сайт: givergy.com

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