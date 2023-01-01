MonkeyPod помогает некоммерческим организациям приступить к делу. Бухгалтерский учет, управление донорами, CRM, электронный маркетинг, онлайн-сбор средств и многое другое — все на одной простой интегрированной платформе. Считайте это своей некоммерческой организацией.

Веб-сайт: monkeypod.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MonkeyPod, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.