Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Гораздо больше, чем CRM. Virtious предоставляет вам некоммерческие инструменты CRM, сбора средств, волонтерства и маркетинга, необходимые для создания более отзывчивого опыта доноров и увеличения пожертвований.

Веб-сайт: virtuoussoftware.com

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