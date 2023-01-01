WebCatalog

Virtuous

Virtuous

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: virtuoussoftware.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Virtuous в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Гораздо больше, чем CRM. Virtious предоставляет вам некоммерческие инструменты CRM, сбора средств, волонтерства и маркетинга, необходимые для создания более отзывчивого опыта доноров и увеличения пожертвований.

Веб-сайт: virtuoussoftware.com

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