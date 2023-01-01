Все, что вам нужно для успеха в сборе средств для некоммерческих организаций. Mightycause — это современная универсальная платформа для сбора средств для некоммерческих организаций, CRM для доноров, управления данными, маркетинга и многого другого.

Веб-сайт: mightycause.com

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