WebCatalog

Mightycause

Mightycause

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mightycause.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Все, что вам нужно для успеха в сборе средств для некоммерческих организаций. Mightycause — это современная универсальная платформа для сбора средств для некоммерческих организаций, CRM для доноров, управления данными, маркетинга и многого другого.

Веб-сайт: mightycause.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mightycause, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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