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Classy

Classy

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: classy.org

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Онлайн-платформа для сбора средств Classy предоставляет некоммерческим организациям простые, эффективные и настраиваемые решения для управления вашими усилиями по сбору средств. Попробуйте здесь бесплатно.

Веб-сайт: classy.org

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