Auctria — это простой в использовании и мощный инструмент для проведения мероприятий по сбору средств. Auctria проводит все виды мероприятий и аукционов по сбору средств. От первого пожертвования до последней квитанции, а также всех действий и ставок между ними, Auctria упрощает это!

Веб-сайт: auctria.com

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