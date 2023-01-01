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Greater Giving

Greater Giving

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Веб-сайт: greatergiving.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Программное обеспечение для сбора средств для благотворительных организаций и школ с 2002 года. Мобильные торги, онлайн-аукционы и обработка некоммерческих кредитных карт.

Веб-сайт: greatergiving.com

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