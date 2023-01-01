Ketto — это онлайн-платформа и веб-сайт краудфандинга в Индии для сбора средств на социальные, благотворительные цели, фильмы, музыку, личные и творческие цели. Посетите нас онлайн!

Веб-сайт: ketto.org

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