Гибкая платформа управления работой для раскрытия коллективного разума. Kantree — это универсальный инструментарий для планирования, организации и управления работой всей вашей компании.

Веб-сайт: kantree.io

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