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Checkvist

Checkvist

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: checkvist.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Используйте его для управления списками задач, профессиональными контрольными списками, систематизацией исследовательских заметок. Работа в командах. Щедрый бесплатный план.

Веб-сайт: checkvist.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Checkvist, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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