Employee Advocacy software has barely changed since the early 2010s. You deserve better. Swaybase is Modern Employee Advocacy software that your colleagues will actually love to use. Built-in viral features, gamification, personalization, AI, and ShareAnywhere™ functionality ensure you'll never be left with an outdated Employee Advocacy tool.

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