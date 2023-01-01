Avaros — это электронная медицинская карта, созданная «Врачами для врачей». Рабочий процесс современного врача изменился, и ваша ЭМИ должна это отражать.

Веб-сайт: avaros.ca

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