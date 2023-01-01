Muzeek
muzeek.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Muzeek в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: muzeek.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Muzeek, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Plooto
app.plooto.com
Freshchat
web.freshchat.com
Base
app.basehq.com
Komet Sales
app.kometsales.com
Zapproved
zapproved.com
Fusion Web Clinic
app.fusionwebclinic.com
Aisle Planner
aisleplanner.com
Tradeshift Go
getgo.tradeshift.com
Tradeshift Platform
go.tradeshift.com
Harness
app.harness.io
Kaizen Recruit
app.kaizenrecruit.com
WildApricot
common.wildapricot.com